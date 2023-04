Roma-Juve | episodio agghiacciante | mondo del calcio sdegnato

...00 Piacenza - Udine 81 - 88 17:00 Rieti - Mantova 79 - 76 Visualizza Serie A2 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Monza - Casalmaggiore 3 - 1 CALCIO - SERIE A 20:45 Atalanta -3 - 1 CALCIO - ...In caso di ammonizione salteranno per squalifica l'eventuale finale di Coppa Italia, in calendario mercoledì 24 maggio allo Stadio Olimpico dicontro Fiorentina o Cremonese (giovedì sera si ...... e un insuccesso della Lazio con l'Inter il giorno dopo (domenica 30), il Napoli sarebbe già campione d'Italia Le altre contendenti virtualmente ancora in gara sono la(a - 19) e la(a - 22,...

Il tecnico ieri ha parlato alla squadra dopo il ko di Verona chiedendo di dare tutto nelle ultime 7 gare: niente alibi per il meno 8 dall’Atalanta ...Semifinale di Coppa Italia molto sentita, quella tra l'Inter e la Juve, che vogliono finire bene la stagione puntando a due trofei.