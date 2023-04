Roma | Ibanez è diventato un caso | senza Smalling sono guai

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Dybala, lasegna poco., lasoffre tanto. Non serviva la partita di Bergamo per svelare una verità conclamata. Ma certo la sconfitta contro l'Atalanta ha aperto scenari ...

Senza Dybala, lasegna poco. Senza Smalling, lasoffre tanto. Non serviva la partita di Bergamo per svelare una verità conclamata. Ma certo la sconfitta contro l'Atalanta ha aperto scenari inquietanti per il futuro prossimo: posto che lo staff ...Laconta gli infortunati in vista della sfida Champions contro il Milan. Mourinho è in piena ... schierandolo così come centrale di difesa insieme a Mancini e, con Kumbulla che risulterebbe ...Le pagelle di Atalanta -3 - 1 Rui Patricio 4, Mancini 5,5 (dal 64' Spinazzola 5,5), Llorente 5,4, Celik 5, Cristante 5,5, Bove 5,5 (dal 64' Matic 6), Zalewski 5 (dal 64' El Shaarawy 5,5)...

Roma, Ibanez: 'Smalling Fiducia negli altri giocatori' | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Senza Dybala, la Roma segna poco. Senza Smalling, la Roma soffre tanto. Non serviva la partita di Bergamo per svelare una verità conclamata. Ma certo la sconfitta contro l’Atalanta ha aperto scenari i ...Atalanta e Roma una di fronte all'altra con vista sull'Europa. All'andata, all'Olimpico, la Dea si impose per 1-0 grazie a una rete di Scalvini. A Bergamo va in scena l'ennesimo scontro diretto per l' ...