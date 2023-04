Roma | da mesi si è aperta una profonda voragine nel quartiere Trieste | quando verrà richiusa la buca?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I residenti del, a, se lo chiedono continuamente: “vedremoquellasulla strada?”. Qualcuno stima che laabbia compiuto da poco ilversario dei tre, senza che nessuna istituzione abbia al momento dato un cronoprogramma sulla chiusura di questa pericolosalungo via dei Giordani. Eppure, più passa il tempo, più il manto stradale di questo punto sembra collassare ulteriormente su se stesso. Lanelcompie quattroQualcuno porterà le candeline per il prossimo mese, considerato come lacompirà quattroil prossimo ...