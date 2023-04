Roma | coach accusato di violenza sessuale dalla 15enne | ”Metteva le mani ovunque”

(Di mercoledì 26 aprile 2023). Unasu una minore. L’uomo, O.R., 27 anni, alla testa di una squadra giovanile di nuoto, avrebbe sfruttato la sua posizione e la fiducia che si era guadagnato per perpetrare il suo intento macabro: un approccionei confronti di una giovane allieva. La storia in questione è stata ricostruita con dovizia dal Corriere della Sera, ve ne riportiamo un estratto.su una bambina: autista di scuolabus a processo Il racconto della baby sportiva aSono fatti, questi, che risalgono al 10 agosto 2021, quando la ragazzina – ora ha 15 anni – si trovava ala sera prima di una gara importante, soggiornando in un albergo del quartiere Prati. In quell’occasione, l’uomo decide di agire, sfruttando la sua autorità e ...

... quando Chiara (nome di fantasia), che ora ha 15 anni, si trova a, in un albergo in Prati, la ... È il mio, non avrei potuto dire "non vado", insomma. Se lui mi chiede una cosa, è come se me ......ragazzi di vivere un'esperienza di crescita e di apprendimento grazie all'impegno degli smart,... per poi proseguire con Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e(26 ...... non gli manca molto per tornare alle competizioni - ha spiegato Toni Nadal, oggidi Felix ... 'Non sarà nelle condizioni migliori al Roland Garros' L'auspicio è quello di vederlo adal 10 ...

Il leader come coach | Università di Roma LUMSA Lumsa

Cresce l'attesa per gli Internazionali d'Italia a Roma: il torneo di tennis Masters 1000 si svolgerà dal prossimo 10 maggio ...Scattano I play-off scudetto per la Serie A della Pallanuoto Femminile. La SIS Roma alla piscina Babel attende il Trieste nella semifinale ...