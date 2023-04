Roma | arriva Cristo Salvatore del Mondo che veglia sui viaggiatori all’aeroporto Fiumicino

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sono circa 6 i milioni di passeggeri che, ogni anno, passano per l’aeroportono. E su ciascuno di loro ci sarà lo sguardo di Gesù, ildelsu ciascuno di noi, in ogni momento e in ogni situazione della nostra vita. E, da adesso, lo farà anche per chi viaggia, passando L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... l'esperienza dell'IC D'Arrigo di Venetico che ha scoperto le meraviglie di. Ampio spazio alle ... E sempre dalla città pitagoricail resoconto dell'esperienza vissuta a Genova - in occasione ...... quando vidi La vocazione di San Matteo nella chiesa di San Luigi dei Francesi acapii che la ... Poi le luci del tramonto per quandonella Città proibita a dare il senso del tepore familiare.I tour di Tiberland Tiberland guarda ada fuori, scoprendo le bellezze della città oltre il suo centro storico, che non è più il solo protagonista del viaggio. Sifino al mare, si ...

Scuole aperte a Roma, arriva il bando per le attività estive 2023 ... Oggi Scuola

Una festa di famiglia, o meglio una riunione di famiglie separate da anni: difficile descrivere la commozione di un padre che riabbraccia la moglie e i figli dopo 6 anni di lontananza forzata, unico m ...Il consigliere dell'Ordine dei medici capitolino interviene sul tema per evidenziare come il fenomeno delle denunce non sia innocuo: “Si intasano solo le aule di tribunale, ma soprattutto si distrugge ...