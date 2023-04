Roma | Aldair | «Mourinho? Non sono sicuro che resti | ma…»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le parole di, ex difensore brasiliano della, sul futuro di Josécon il club giallorosso, ex calciatore della, ha parlato di Joséa La Gazzetta dello Sport. PAROLE- «Quando perde lada 1 a 10 senza Smalling? ? Il massimo. Smalling è uno che comanda il reparto ma anche che fa sentire a proprio agio chi gli sta accanto. Conoscendopunterà a entrambi. Il portoghese sta facendo bene, lo scorso anno ha vinto e ora può fare il bis. Giusto andare avanti con lui, ma bisognerà vedere se la società riuscirà a dargli i giocatori che chiede. Qualcosa gli manca, sugli esterni per esempi».

... laè chiamata a uno sprint molto difficile in campionato. Mourinho sul tema ha allargato le ... E poi, l'amara constatazione: "Per sabato mi servirebbe...".- "Tu ci potresti dare una mano, ma avrei più bisogno di" . Questa la battuta che José Mourinho ha pronunciato scherzando con Francesco Totti in diretta su Dazn, che ha ospitato un ...Per la partita di sabato col Milan potevi aiutarmi, ma magari poteva aiutarmi più di te un difensore come". Spiegazione: laha perso in difesa, per infortunio, Smalling, Llorente e ...

Mourinho 'convoca' Aldair per Roma-Milan: arriva la risposta del brasiliano Corriere dello Sport

Senza Dybala, la Roma segna poco. Senza Smalling, la Roma soffre tanto. Non serviva la partita di Bergamo per svelare una verità conclamata. Ma certo la sconfitta contro l’Atalanta ha aperto scenari i ...Le parole dell'ex centrale giallorosso: ". Smalling è uno che comanda il reparto, con lui la linea difensiva è più sicura e più certa della sua forza" ...