Roma | a Spinaceto impazza l’abusivismo nelle case Ater

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 aprile 2023)– “L’occupazione abusiva di edifici abitativi è un tema sempre molto attuale che vede coinvolte numerose famiglie sia esse occupanti sia vittime di occupazioni del proprio immobile. Italia dei Diritti si è già occupata di questo argomento segnalando occupazioni abusive che avvengono anche per colpa delle Istituzioni che non riescono a risolvere il problema casa“. E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Carlo Spinelli segretario provincialeno del movimento Italia dei Diritti e responsabile nazionale per la Politica Interna torna sull’argomento, denunciandodi proprietà dell’occupate abusivamente anche da famiglie con un tenore di vita che permetterebbe loro di garantirsi il pagamento di un affitto: “Segnaliamo – si legge ancora – l’occupazione abusiva di appartamenti appartenenti ...