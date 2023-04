Rocca di Papa | Lariano Il 29 Aprile con l’Associazione Latium Volcano sulla cresta del vulcano Trekking naturalistico sul Maschio d’Ariano

Per Elisabetta Berti Arnoaldi e Francesca LaSena, partner della boutique Ip Sena & Partner, 'sono oggi tantissime le professioniste di successo nel mondo Ip, ma l'impostazione del lavoro ...Ruderi delladi Ghiaggiolo A Rimini si trattava di far andare d'accordo i guelfi Malatesta e ... Evidentemente su indicazione delconciliatore, quella del Colonna era infatti una compagine '...L'insegnante, Francesca, titolare dell'asilo nido chiuso subito l'incidente, è indagata per lesioni colpose gravissime, così come la giovane mamma che ha investito la bimba. LA SPERANZA '...

Rocca di Papa, venerdì 28 aprile Massimiliano Calcagni presenta candidati e programma CastelliNotizie.it

NewTuscia – MONTEFIASCONE – I ballerini Matilde Ferrari ed Alessandro Bonavita ospiti domani pomeriggio alle ore 17.30 dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Montefiascone e dell’Associazione Ami ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...