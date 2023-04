(Di mercoledì 26 aprile 2023) E' previsto alle 14 in Senato e alle 16 e trenta alla Camera l'intervento del ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, titolare del dossier Pnrr per fare il punto sullo stato dei progetti. ...

Necessario infatti capire qual è lo stato dei progetti e se il governo intendaad una parte dei finanziamenti.... e senza maia essere il vertice basso della squadra in fase di possesso. Citizens messi ... dal 78 BRIGNOLI SV - Belloin campo. In una stagione normale la staffetta con Fietta (...... più importante per la squadra di Allegri che da qui alla fine non puòall'obiettivo ... Sarebbe stato un potenziale cartellino rosso, Fabbri non è andato nemmeno aal Var. I ...

Rivederlo e rinunciare a qualche finanziamento TGLA7

E' previsto alle 14 in Senato e alle 16 e trenta alla Camera l'intervento del ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, titolare del dossier Pnrr per fare il punto sullo stato dei progetti.E' previsto alle 14 in Senato e alle 16 e trenta alla Camera l'intervento del ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, titolare del dossier Pnrr per fare il punto sullo stato dei progetti.