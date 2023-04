“Riuscirò a rimanere incinta naturalmente?”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Salve dottore, sono alla ricerca di un consulto in attesa di una nuova visita ginecologica. Ho 29 anni e circa due anni fa ho scoperto, tramite una visita di routine e dosaggi ormonali, di avere le ovaie pigre e micropolicistiche. La mia dottoressa mi ha detto che la mia era una situazione disastrosa e che non avrei potuto avere una gravidanza. Questa la situazione iniziale: Prelievo a terzo giorno del ciclo: FSH 8 mIU/ml – Valori laboratorio 3. 5-9. 2 LH 3. 3 mIU/ml – Valori laboratorio 1. 9-9. 2 E2 17 -BETA-ESTRADIOLO 40 pg/mL – Valore laboratorio <112 TESTOSTERONE FREE 2, 2 pg/ml – Valore laboratorio 0, 0-9, 0 DIIDROTESTOSTERONE 0, 02 ng/mL – Valore laboratorio 0, 01-0, 27 BETA HCG 0 CA 125 60 ui/ML – Valori laboratorio <35 Prelievo a 21esimo giorno del ciclo: LH 2, 4 mIU/ml – Valori laboratorio 1. 3-10. 8 PROGESTERONE 15, 20 ng/mL – Valori laboratorio 1. 2-24. 8 PROLATTINA ...

