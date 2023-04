Ritratto del coraggio | Artemisia Gentileschi e il Museo di Capodimonte in mostra a Houston

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 aprile 2023) di Anthony M. Quattrone La direzione del Museum of Fine Arts diha fatto un ottimo lavoro con l’esposizione intitolata “del, Wiley e la storia di Giuditta”. Ha infatti consentito di ammirare due dipinti creati a 400 anni di distanza, che raffigurano la storia dell’Antico Testamento di Giuditta che uccide Oloferne. Il primo dell’artista italiana del XVII secoloe l’altro dell’artista americano contemporaneo Kehinde Wiley. Entrambi affrontano, attraverso la rispettiva lente storica e culturale, temi che valicano il tempo come quelli inerenti al genere, la razza, la violenza, l’oppressione e il potere sociale. Il Libro di Giuditta, presente nelle versioni cattoliche e ortodosse dell’Antico Testamento, ma non in quelle ebraiche e ...