Alcune confezioni disono statiper la possibile contaminazione del batterio della salmonella . L'ultimo ritiro riguarda " Il tomino del boscaiolo " del Caseificio Longo ma l'alert ha riguardato anche ...Quali sono idal mercato per salmonella Iinteressati dall'ultimo ritiro sono prodotti dall'azienda Caseificio Longo Srl, nello stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino) e ...I prodottiI prodotti che sono statidal commercio: Tomino del boscaiolo, lotto di produzione 1074, confezione da 2(180 grammi) con data di scadenza 27 - 28 aprile 2023. ...

Ritirati tomini di diversi marchi per il rischio di salmonella - Terra ... Agenzia ANSA

Due confezioni di tomini sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati in data 13 aprile 2023 per la possibile contaminazione del batteriodella salmonella. Il sequestro riguarda ...Alcune confezioni di tomini sono stati ritirati per la possibile contaminazione del batterio della salmonella . L’ultimo ritiro riguarda " Il tomino del ...