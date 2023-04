Riparte il “Safety Tour” di Matteo Mondini

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il 28 Aprile in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,il "" diche farà tappa presso gli stabilimenti di Carpi e Mirandola del Gruppo AIMAG per sensibilizzare i lavoratori sul tema della sicurezza sul lavoro. https://www.instagram.com/p/Crfzew8si5O/?igshid=ZWIzMWE5ZmU3Zg==da anni incontra i lavoratori nelle aziende e nelle scuole italiane per raccontare la sua testimonianza diretta e denunciare il numero altissimo di morti sul lavoro in Italia. Il 28 aprileil “”. Guarda su Youtube l’intervista video completa di Cristina Autore ahttps://youtu.be/kp4uvzI6Kls Il giorno ...

Sui 7004 metri del leggendario circuito delle Ardenne la squadracon rinnovate ambizioni ... che potrebbe rimescolare le carte creando situazioni dicar o full course yellow. Noi però ...Doppia cifra in casa SirSusa anche per la coppia di opposti Herrera (13 punti con il 52%) e ... Veronacon il solito Keita (12 - 17). I padroni di casa sistemano il sideout, ma non ...Doppia cifra in casa SirSusa anche per la coppia di opposti Herrera (13 punti con il 52%) e ... Veronacon il solito Keita (12 - 17). I padroni di casa sistemano il sideout, ma non ...

Troppi morti sul lavoro. Riparte il Safety Tour Agenzia ANSA

4' di lettura 23/04/2023 - Vittoria al tie break della Sir Safety Susa Perugia nella terza giornata della fase a girone dei Playoff Challenge. I Block Devils superano 3-2 la WithU Verona dopo un match ...Vittoria al tie break della Sir Safety Susa Perugia nella terza giornata della fase a girone dei Playoff Challenge. I Block Devils superano 3-2 la WithU Verona dopo un match sulle montagne russe. Molt ...