Riforma Patto Ue | infrazione automatica a chi non rispetta gli impegni di bilancio

Leggi Anche Europarlamento: l'Ue vieti software e apparecchiature da Russia e Cina Invariati i valori di riferimento In sostanza, la proposta didelprevede che resteranno invariati i valori di riferimento del 3% per il deficit e del 60% per il debito. Al termine del piano sulla spesa concordato da ciascuno Stato per il medio ...Gentiloni ricorda che 'con un percorso di riduzione piu' graduale del debito lo si rende piu' credibile per i paesi ad alto debito' e che con ladelle regole di bilancio si favoriscono gli ...Sin qui il dato già acquisito del progetto digià delineatosi dallo scorso novembre. Oggi ... hanno dato maggior profondità e concretezza al nuovo possibile, rispondendo alle richieste (...

Riforma del patto di stabilità , cambiano le regole: flessibilità per gli Stati, riforme e investimenti Corriere della Sera

Invariati i valori di riferimento, il 3% per il deficit e il 60% per il debito. Previsto un aggiustamento minimo dello 0,5% finché i parametri non vengono rispettati. Gentiloni: "Facilitate riforma e ...Arriva il nuovo Patto di Stabilità . Una proposta europea formulata dalla Commissione ambivalente per Paesi come l'Italia. Non vuole scontentare nessuno, ma è difficile accontenti tutti ...