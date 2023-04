Ieri la Commissione europea ha presentato la sua proposta diPatto di stabilità e crescita, ossia l'insieme di regole che limitano il disavanzo e il debito degli Stati appartenenti all'area dell'euro. La proposta prevede che i singoli governi ...La parola d'ordine è "gradualità". LaPatto di Stabilità, presentata dalla Commissione europea, punta su un approccio pragmatico. Resta un solo dogma, la sogliadebito pubblico superiore al sessanta per centoprodotto ...ROMA - Non ci sono spazi per ladelle pensioni e quellafisco né per lo "shock" a misura di famiglia annunciati dal governo Meloni, a meno di tagliare la spesa o alzare le tasse. La conferma, se ce ne fosse bisogno, ...

Riforma del Patto di stabilità, con le nuove regole Italia rischia correzione da 8 a 15 miliardi l’anno Corriere della Sera

Con la riforma del Patto di stabilità arrivano nuovi criteri che i governi nazionali dovranno seguire per adeguarsi alle regole di bilancio.L’organismo voluto da Francesco all’inizio del pontificato per studiare la riforma della curia e ascoltarne i consigli circa il governo della Chiesa universale ha esaurito la parte preponderante del s ...