Riesce sempre a farsi notare

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Alla fine Meghan Markle si fa. Sia che non ci sia, sia che ci sia. Quando c’è sono i suoi look – spesso – a parlare per lei. Perché la duchessa di Sussex di stile se ne intende. Alla partita dei Los Angeles Lakers con il principe Harry al suo fianco, l’ex attrice – autrice per molto tempo di un blog chiamato “The Tig”, dal Tiganello, il suo vino preferito – si è presentata con un blazer + shorts salmone di lino. Effettivamente è il look da copiare di stagione. Meghan Markle e il principe Harry alla partita dei Los Angeles Lakers (Photo by Allen Berezovsky/Getty Images) Leggi anche › Incoronazione di re Carlo: si specula sull’assenza di Meghan Markle. C’è di mezzo Kate? › Il royal watcher Tom ...