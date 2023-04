(Di mercoledì 26 aprile 2023) C'è chi corre a consegnare il cibo per pochi spiccioli e chi, invece, riesce a selezionare la clientela a cui consegnare i cibi caldi, puntando a quei clienti più generosi, capaci di lasciare...

Poi si giustifica: 'Mi annoiavo in attesa di consegne'23enne travolto e ucciso da un bus a piazza Re di Roma: 'Stava attraversando a piedi' Questione di mance Ilche dichiara di ...Anche se c'è chi, come Deliveroo, ancora sidi caricare la foto delnell'app dei clienti. Così, è molto più difficile capire se chi fa la consegna corrisponde al titolare del profilo e ...Capita così che il fintotamponi appositamente una vettura. 'Si è gettato praticamente contro ... Quando poi il malcapitatola richiesta e prende il cellulare per chiamare i vigili, il ...

Rider rifiuta il 75% delle consegne: «Vado solo dove le mance sono alte, è come la caccia al tesoro» leggo.it

C'è chi corre a consegnare il cibo per pochi spiccioli e chi, invece, riesce a selezionare la clientela a cui consegnare i cibi caldi, puntando ...Alla Spezia 400 relitti di biciclette, recuperate dal Comune attaccate a pali, ringhiere e rastrelliere o abbandonate, saranno vendute sabato nella centrale Piazza Europa. (ANSA) ...