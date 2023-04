Ricostruzione dell’Ucraina | Meloni | «La soluzione del conflitto non è la resa La pace arriverà quando la Russia cesserà gli attacchi»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) A fine mattinata, la Conferenza bilaterale sullasi avvia verso la conclusione. Tra i momenti più attesi, le dichiarazioni di Giorgiache aveva proposto questo meeting fin dal suo viaggio a Kiev. Anche se il tema del meeting riguarda gli investimenti su suolo ucraino, la presidente del Consiglio non evita di ribadire il concetto cardine del supporto – anche militare – che il suo governo sta fornendo: «Diamo sostegno anche al piano diin dieci punti presentato da Volodymyr Zelensky. Crediamo nella possibilità didiplomatica a patto che non si pensi che ladelpossa essere ladi un paese aggredito, perché sarebbe ingiusto e costituirebbe un mondo in cui diritto del più forte vince ...

Roma, 26 aprile 2023 Standing ovation e lunghissimo applauso per Volodymyr Zelensky, collegato in video con la conferenza bilaterale per la. Il presidente ucraino, commosso, ha ringraziato più volte il governo e il popolo italiano per il sostegno, alla fine del suo intervento. FarnesinaLo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un collegamento video durante la Conferenza bilaterale sullain corso oggi a Roma. FarnesinaItalia protagonista del processo di. Il premier Meloni l'ha sottolineato durante ka Conferenza Bilaterale in corso a Roma. Meloni ha esortato gli imprenditori italiani a credere nella pace e a investire nello ...