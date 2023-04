Ricostruzione dell’Ucraina | al via la conferenza di Roma Mattarella | «Presto Kiev nella Ue»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Al palazzo dei Congressi si è aperta ladidedicata alla, atto politico che la premier Giorgia Meloni ha voluto fin dal suo insediamento. E, parallelamente, il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando una delegazione proveniente daha usato parole molto impegnative a sostegno del paese invaso: «L’Italia esprime il forte convincimento favorevole all’ingressonell’Unione Europea nel più breve tempo possibile e apprezziamo l’impegno del suo governo per il cammino di riforme intraprese per rispettare i parametri comunitari», ha detto il presidente. Ed ha poi aggiunto: «Confermo il sostegno pieno dell’Italia all’Ucraina, in ogni ambito e finché sarà necessario. La difesa dell’indipendenza, ...

Lo ha assicurato la vice presidente di Confindustria per l'internazionalizzazione Barbara Beltrame, alla conferenza bilaterale per la. "La giornata di oggi vuole lasciare ...... cercando di farlo con ottimismo e coraggio"; l'industria italiana "puo' contare su filiere che si adattano perfettamente alle esigenze die sviluppo'industria, offrendo ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha siglato oggi, nell'ambito della conferenza bilaterale sullaa Roma, un memorandum of understanding con il governo di Kiev, rappresentato dal vice primo ministro e ministro'economia Julija Svyrydenko, volto a sviluppare il brand '...