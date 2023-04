Il tribunale di San Paolo ha infatti ordinato il sequestro di tutti i trofei e le medaglie vinti in carriera da, campione del mondo con la Seleção nel 2002 in Corea del Sud e Giappone.Il tribunale di San Paolo ha infatti ordinato il sequestro di tutti i trofei e le medaglie vinti in carriera da, campione del mondo con la Seleção nel 2002 in Corea del Sud e Giappone.

Ricordate Vampeta Deve 50 mila euro alla scuola delle figlie: conti bloccati e trofei pignorati La Gazzetta dello Sport

Altri guai per il brasiliano, ex nerazzurro e campione del mondo nel 2002, che si difende dicendo che la responsabile del contratto è la sua ex ...Campioni del calcio, del tennis e non solo: quando dopo il successo sul campo arrivano i guai, spesso finanziari ...