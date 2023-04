Ricordate quest’auto? L’avete vista in un film famoso È in vendita e costa una fortuna

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Si tratta di una particolare Land Rover, protagonista di un celebre, che potrebbe essere vostra. Il prezzo, però, non è da poco. Una notizia che lascia a bocca aperta! Una celebre auto, che abbiamo ammirato in un iconico, potrebbe essere vostra! Anche se, ovviamente, bisogna essere pronti a pagare un prezzo notevole. Di che modello si tratta e a quanto ammonta il prezzo? Scopriamo subito tutti i dettagli! Questa celebre auto può essere tua: l’abbiamoin uniconico (formatornews.it)Tenetevi forte: LAND Rover Defender delJames Bond “Spectre” potrebbe diventare la vostra auto! Questo modello è stato utilizzato neldel 2015, dove l’iconica spia, l’attore Daniel Craig, utilizza un aereo danneggiato per eliminare gli scagnozzi di Spectre. Si ...