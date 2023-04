Retroscena | così Macron ha scatenato i comunisti cinesi E ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Quando Darius Rochebin, anchorman del canale all -news francese Lci, gli ha chiesto se ai suoi occhi la Crimea fosse parte dell'Ucraina, Lu Shaye, ambasciatore cinese in Francia, ha risposto con queste parole: «Dipende da come percepiamo questo problema. La Crimea, all'inizio, era russa. Fu Krusciov a dare la Crimea all'Ucraina ai tempi dell'Unione Sovietica». Poi, non pago, ha continuato a distorcere la realtà, affermando che i Paesi dell'ex Urss «non hanno uno status effettivo secondo il diritto internazionale perché non c'è un accordo internazionale che confermi il loro status di nazioni sovrane». Infine, dinanzi a un Rochebin visibilmente imbarazzato, ha invitato tutti a smetterla di “cavillare” sulla questione dei confini post -sovietici. Venerdì scorso, su una delle reti televisive più importanti di Francia, è andata in scena un'inquietante esibizione di propaganda russa da ...