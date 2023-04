(Di mercoledì 26 aprile 2023)e la. Oggi devo dare un premio straordinario al più grosso reportage che leggete sui giornali italiani. Spero che siate tutti concentrati perché vi voglio far leggere cosa ha scritto Brunella Giovara. Voi direte, “chi ca*** è?”. Bene, Brunella Giovara è una giornalista di. Neanche io la conoscevo, ho digitato quindi il suo nome dopo aver letto il suo pezzo e ho visto che ha vinto un premio giornalistico. Il premio si chiama “Premiolino”, insomma la cagata delle cagate. Sapetela penso su queste cose: se uno vince un premio giornalistico o non lo accetta o, al massimo, lo deve nascondere. Alcuni non riescono a rifiutarlo, me ne rendo conto. Il risultato è che quando si digita Brunella Giovara l’unica cosa che si trova è che ha ...

Nel pomeriggio il presidente dellavisiterà il Memoriale della deportazione di Borgo San ... fanno fuggire bambini e anziani, benedicono e assolvono la gente che correper le ...Ad ogi modo ci ha pensato ancora una volta il presidente dellaSergio Mattarella, in ... Una politica. Peggio della maionese quando non hai il polso abbastanza fermo per amalgamarla.A lail padre Fabio racconta l'aggressione subita allora e rivela di aver immaginato che ... L'orsa sembrava, con gli artigli mi ha rovesciato sulla schiena e con un morso mi ha ...

Repubblica è impazzita: “Schlein come la Madonna pellegrina” Nicola Porro

La foto di Chiara Ferragni a 15 anni in Repubblica Dominicana: le treccine con cui l'influencer voleva assomigliare alla pop star Christina Aguilera ...L'infinito di Dybala, Roma da impazzire. Adesso il Leverkusen - La Repubblica - Forse alla Uefa serviva uno spot per il calcio. Per l'estetica c'è la Champions, ma per le em... - Marione.net - La Cont ...