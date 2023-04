Report allenamento Napoli | annuncio ufficiale da Castel Volturno su Simeone | avete sentito?

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilquest’oggi si è ritrovato al centro sportivo diper preparare la sfida contro la Salernitana. Una sfida che potrebbe dire tantissimo in ottica Scudetto: nel caso in cui gli azzurri dovessero battere i granata e la Lazio non dovesse vincere contro l’Inter, gli azzurri potrebbe festeggiare il terzo tricolore della propria storia già domenica. In ogni caso, l’attenzione deve restare comunque alta e Luciano Spalletti ha già richiamato l’attenzione del gruppo dopo la vittoria contro la Juventus. Intanto, daarrivano notizie importanti e che fanno felice lo stesso tecnico azzurro. Il comunicato del club azzurro Di seguito, ilpubblicato dalin seguito all’odierno: Dopo il ...

Di seguito ilufficiale sull'del Napoli: ' Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri ...Ecco ildell'. IL...Dopo l'ultimodel Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno prima della ... Di seguito ildel Napoli: ' Seduta pomeridiana per il Naoli all'SSCN Konami Training Center. Gli ...

Report allenamento 18 aprile Palermo FC

Giovanni Simeone ha recuperato per la sfida contro la Salernitana, arriva una gran bella notizia per Luciano Spalletti dall'infermeria.Il Cosenza prepara la partita salvezza contro il Brescia per restare in Serie B, il report d'allenamento: Florenzi ancora out ...