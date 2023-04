Renzo Arbore | la confessione sul cancro | “Un male terribile…”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Il famoso cantautore diventa testimonial dell’Aiom per sensibilizzare l’importanza del supporto psicologico ai pazienti: l’appello agli oncologi., noto cantautore, fa parte di una battaglia importante che combatte ormai da molto tempo: approfittare della sua fama da showman, che dura oramai da più di 20 anni, per lanciare un messaggio forte e deciso: ilsi può sconfiggere, ma solamente con il giusto approccio. Per questo motivo,ha deciso di diventare il testimonial per l’Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), un ruolo che ha subito sentito suo, in quanto l’ha toccato in prima persona: nel 2013 muore Mariangela Melato, ex compagna del cantante. La donna e attrice, ci lasciò a causa di un tumore al ...