Renzi punge Nardella sul no ai fondi del Pnrr per lo stadio di Firenze | «Gliel’avevo detto | meglio investire su case popolari o scuole»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Continua a far discutere la decisione della Commissione Europea di escludere il finanziamento con idella ristrutturazione delloFranchi di. Il sindaco del capoluogo toscano, Dario, ha parlato di «danno grave, ingiusto e ingiustificabile» per la città: «Siamo profondamente delusi per questa decisione dell’Unione europea sulla quota di finanziamento di 55 milioni di euro delsul progetto di restauro e riqualificazione delloFranchi, che non è semplicemente unoma un monumento nazionale vincolato dallo Stato». E quest’oggi, Matteoè tornato sulla questione: «Sono un tifoso della Fiorentina, ma non posso accettare che i soldi pubblici vadano a pagare lo...

incalza ancora: "Ci sono 55 milioni di euro che l'Europa non darà per lo stadio, ma potrebbe dare per le case popolari o per le scuole. Noi abbiamo lanciato con Lella Paita, Francesco Casini ..."Per parte mia io farò sentire la mia voce per rispetto verso quel Papa ma anche per rispetto verso la politica italiana", ha aggiunto. Scintille con Calenda La bocciatura della commissione sul ...E su Calenda: " È l'uomo dei voltafaccia: io ho in mente quello del 7 agosto dell'anno scorso,... L'interessato fa sapere che la rottura conè definitiva: "Andremo separati alle Europee". Iv ...

Renzi difende Wojtyla sul caso Emanuela Orlandi (e punge Calenda) ilGiornale.it

"E' da un anno che lo dico a Dario: c'è un muro, guarda che vai a sbattere. Gliel'ho detto in tutti i modi, alla fine ci è andato a sbattere". E' il solito Matteo Renzi quello che, dal dehor del risto ...L’addio ai dem dell’ex assessore: "Tante scelte del partito mi hanno deluso". Poi punge Nardella: "Errori sullo stadio. E troppe multe non fatte per educare...".