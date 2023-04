Renzi incassa l’adesione a Iv di Enrico Borghi e provoca il Pd | «Perderà altri pezzi»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) «Chi sarà il prossimo? Non lo so. Ci sarà un prossimo? Sì». Matteoentusiasta il “trasloco” didal Partito Democratico a Italia Viva e affonda il colpo sul suo ex partito. «Il Pddei. Non sto facendo colazioni per lavorare in questo senso. Ma nel partito c’è una dinamica oggettiva: è evidente che ci sarannoarrivi», ha dettoriferendosi ai malumori dei membri più moderati del partito dopo la vittoria alle primarie di Elly Schlein. Nel corso di una conferenza stampa appositamente organizzata al Senato per accogliere(«non è mai statoano», ha detto di lui), l’ex premier è anche sembrato riaprire uno spiraglio sul cammino congiunto con Azione. «Il ...

«Chi sarà il prossimo Non lo so. Ci sarà un prossimo Sì». Matteo Renzi incassa entusiasta il "trasloco" di Enrico Borghi dal Partito Democratico a Italia Viva e affonda il colpo sul suo ex partito.