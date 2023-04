(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Chi sarà il prossimo? Non lo so. Ci sarà un prossimo? Sì. Il Pd perderà dei pezzi. Dentro il Pd c'è una dinamica oggettiva. Non sto facendo colazioni per lavorare in questo senso. Ma è evidente che ...

L'egotico siparietto tra Matteoe Carlo Calenda riporta all'eterno anatema morettiano: "Con ... Tra maggio e giugno 2024, cile elezioni per il nuovo parlamento di Bruxelles. Manca poco ...Ma è evidente che cialtri arrivi". Lo ha dichiarato il senatore di Italia Viva Matteonella conferenza stampa organizzato al Senato per annunciare il passaggio di Enrico Borghi al ...Intanto,guarda avanti. "Ci conosciamo da tempo e lo stimo. Sono felice che le nostre strade ... "Nongesti isolati come questo a frenare il percorso di crescita e cambiamento che fa del ...

Renzi, ci saranno altri arrivi dal Pd Agenzia ANSA

"Chi sarà il prossimo Non lo so. Ci sarà un prossimo Sì. Il Pd perderà dei pezzi. Dentro il Pd c'è una dinamica oggettiva. Non sto facendo colazioni per lavorare in questo senso. Ma è evidente che c ...“Borghi – ha aggiunto – è il decimo senatore del gruppo, non il sesto di Iv” Io penso che il Terzo polo serva al Paese, ai miei figli”. Quindi porte spalancate, non siamo noi… Leggi ...