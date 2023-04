Renato Zero chiama Mattarella | Dopo quello che ho fatto merito un riconoscimento dallo Stato

Fotogallery -in concerto al Forum di Assago le foto Tra Milano e Roma gli spettacoli immersivi del 'Teatro Da Favola' lutto nella musica Morto Harry Belafonte, il re della musica caraibica e del ...Falci, da autore del sessantuno - a -a marginalizzato nel suo stesso partito, che è ... Una prospettiva che alletta in tanti, fra questi il presidenteSchifani. Vede in FdI il Pdl 2.0 ...Don Backy contro, la frecciatina in tv E il luogo delle vacanze era Forte dei Marmi. Posto in cui Don Backy, all'anagrafe Aldo Caponi, dice di aver ospitato anche prima che diventasse il ...

Don Backy contro Renato Zero dalla Bortone: «Veniva ospite da me. Poi si diventa famosi e ci si dimentica di c ilmessaggero.it

L'artista romano, in giro per l'Italia con il suo tour "Zero a Zero", si toglie qualche sassolino dalla scarpa in una intervista al "Messaggero" ...Da venerdì 28 aprile, cinque concerti per unire le anime, quella pubblica e quella privata, del cantautore romano. Biglietti sold out per le prime tre date ...