Reggina | deferito l’Ad Castaldi | il comunicato della Procura Federale

C., haal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della, Paolo Castaldi, per il mancato pagamento in favore di ...C., haal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della, Paolo Castaldi, per il mancato pagamento in favore ...Il Tribunale Federale Nazionale nell'udienza odierna ha sanzionato la(Serie B) con 3 punti ... Il club amaranto era statosu segnalazione della Covisoc per il mancato pagamento in ...

Reggina, nuovo deferimento e altri punti di penalizzazione in arrivo ItaSportPress

Il Procuratore Federale della Figc, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’amministratore delegato e legale rappresentante pro ...Ascolta l'articolo “La Reggina ha ricevuto il prevedibile secondo atto di deferimento relativo alle scadenze dello scorso 16 marzo. Siamo certi di dimostrare la correttezza del percorso intrapreso. Co ...