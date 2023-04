Rc Auto sempre più care | in 12 mesi prezzo polizze +18

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Ancora brutte notizie per glimobilisti italiani: dopo il caro-mutui e l'aumento generalizzato dei prezzi dei beni di consumo, anche il rincaro dell'Rciniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato dall'Osservatorio di Facile.it, in appena 12, il premio medio pagato in Italia per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 18% arrivando a 525,98 euro. Il dato, spiega il comparatore online, emerge dall'analisi di un campione di oltre 13.300.000 preventivi e relative quotazioni raccolti da Facile.it nel corso degli ultimi 12. "Nell'ultimo anno i premi Rchanno cominciato a salire in maniera graduale ma costante", commenta Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. "Solamente sei ...