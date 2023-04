Razzismo | tre studentesse deridono una passeggera cinese | video sul treno Como-Milano diventa virale

Leggi su tpi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “In vita mia non avevo mai sperimentato uncosì palese”. Untoin tutto il mondo riapre il dibattito sulla discriminazione in Italia. Il filmato ripreso dieci giorni fa e pubblicato dalla regista di origine pakistana Mahnoor Euceph mostra treuniversitarie mentre, secondo l’influencer, ridono del fidanzato e di sua madresul, ripetendo l’espressione “Ni hao” (ciao in). Secondo Euceph prima di inquadrarle con lo smartphone, le prese in giro erano ancora più forti. “Ero indal lago diil 16 aprile con il mio fidanzato, per metà, sua madre, ...