Rai | tutto fermo senza le nuove nomine

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Rai in stallo in attesa delle, produzioni bloccate da due mesi Italia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 15 Bisogna trovare l’incastro giusto per fare accomodare Carlo Fuortes, attuale amministratore delegato della Rai, su una poltrona di prestigio, sia essa al Teatro alla Scala di Milano o al San Carlo di Napoli. E mentre la politica fa le sue mosse per portare Roberto Sergio, che ora è a capo della Direzione Radio della Rai, sullo scranno di amministratore delegato della Rai, e Giampaolo Rossi, uomo molto vicino al presidente del consiglio Giorgia Meloni, alla carica di direttore generale, ecco che in viale Mazzinisi è bloccato. Con centinaia di milioni di euro in produzioni di intrattenimento, fiction, documentari, animazione che al momento non possono essere spesi perché ai vertici Rai nessuno si prende l’impegno di dare l’ok, in ...