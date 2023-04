Il papà: 'Su di lui non ho dubbi' Giada Calanchini,laromana precipitata da una terrazza a Bosa (in Sardegna) Giada Calanchini èdopo 12 ore di agonia Ladopo 12 ...Ladopo 12 ore di agonia all'ospedale San Francesco di Nuoro. Un atto dovuto per la Procura di Oristano e che permette una serie di accertamenti tecnici come i rilievi sull'immobile ...'Questasapendo di non essere stata accettata alle scuole superiori'. 'È inaccettabile che Giulia non potesse andare a scuola per un ascensore rotto. Non parliamo di un investimento ...

Ragazza morta dopo una caduta dal terrazzo,ex fidanzato indagato Giornale di Brescia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...