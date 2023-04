Questo video di un aereo militare Usa intercettato sopra il Mar Nero è del 2021

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il 10 aprile 2023 è stata pubblicata su Facebook l’immagine di unsulla cui fiancata compare la scritta «Navy» (cioè United States Navy, la marinastatunitense). Nell’immagine si può leggere anchetesto in sovraimpressione: «Boeing P-8 Poseidonantisommergibile della Marina degli Stati Unitiil Mardalla forza aerea russa questa mattina 10 aprile 2023». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Vediamo perché. Ilin questione non è stato registrato ad aprile 2023 e non ha alcun collegamento con l’invasionerussa dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022. Il filmato è stato originariamente pubblicato il 7 ...