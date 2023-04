QueenArrow | “l’Africa è pronta per gli Esports” La pro-gamer kenyota | tra i Forbes Africa 30 under 30 del 2022 | si racconta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sylvia Gathoni Wahome, meglio conosciuta come, è una giocatrice professionista di Mortal Kombat e Tekken, nonché content creator proveniente da Nairobi, Kenya. Non si tratta di una persona qualunque, poiché oltre ad essere una player strabiliante, ha deciso di mettere i suoi studi di Giurisprudenza al servizio degliin, dove ancora non hanno trovato un loro spazio legislativo riconosciuto. Non solo, Sylvia è stata inoltre inserita nella lista3030 deled ha parlato al CommonwealthForum, sottolineando che non si può parlare di GlobalFederation o di #WorldConnected senza includerenell’algoritmo. È sempre un piacere poter ...