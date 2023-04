Quattro gol al Real | chi è l' attaccante da record del Girona

(Di mercoledì 26 aprile 2023) AGI - Non capita spesso ai calciatori di finire una partita in lacrime. A Valentin "Taty" Castellanos, 24enne centravanti argentino del, è successo due volte in poco più di due settimane. Ma se le lacrime di lunedì 10 aprile negli spogliatoi del Camp Nou erano di rabbia per la colossale occasione del vantaggio gettata alle ortiche, quelle di ieri sera dopo il poker di reti che ha griffato un clamoroso 4-2 sulMadrid erano di gioia. Una notte da sogno Dopo l'errore contro i blaugrana, l'- inconsolabile - aveva chiuso i suoi account social sparendo letteralmente da Instagram e Twitter. Ieri, dopo l'exploit del Montilivi, lo stadio di casa, ha parlato con i cronisti di "una notte da sogno", di "una grande partita contro una delle migliori squadre del mondo", di qualcosa di "inimmaginabile". Difficile dargli ...

A segno con Benfica ed Empoli e tornato in fiducia dopo essere rimasto a secco 8 volte fra marzo e aprile. Contro la Signora non ha una tradizione positiva, ma ora vuole cambiare la storia ...Taty Castellanos è nella storia. Non accadeva dal 1947 che, nella Liga, un calciatore segnasse 4 reti in una partita contro il Real Madrid ...