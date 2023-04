Quasi tutta la terra è ormai una camera a gas

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali e di promuovere azioni concrete per la tutela del nostro pianeta è l’obiettivo principale della Giornata della. Questa ricorrenza è stata istituita il 22 aprile 1970 come una celebrazione annuale della natura e dell’ambiente in cui viviamo. La Giornata dellaè diventata un’importante occasione per riflettere sull’importanza della sostenibilità e della responsabilità ambientale. Questo evento si celebra in tutto il mondo e coinvolge milioni di persone che si impegnano a ridurre l’impatto delle loro azioni sull’ambiente e a promuovere pratiche sostenibili. In una serie di articoli esploreremo alcuni dei rischi maggiori che riguardano il nostro pianeta, le azioni che possiamo intraprendere per contribuire alla salvaguardia dellae le iniziative in corso ...