(Di mercoledì 26 aprile 2023), dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto nel primo turno del tabellone principale dell’Madrid 2023 l’altro qualificato transalpino Benoit Paire. Per il tennista italiano incamerati già 41 punti (16 nelle qualificazioni e 25 per l’accesso al secondo turno)., che il 10 aprile ha raggiunto il bestal numero 102, lunedì 24 era 105° a quota 556, e dato che scarterà i 9 punti del Challenger di Canberra, sale con questo successo a quota 588, portandosi al 98° posto virtuale, ma l’ingresso in top 100 non è ancora ufficiale, dato che più di 2 tennisti potrebbero ancora superarlo. Con un successo al secondo turno l’azzurro andrebbe a quota 608, al 96° posto virtuale, mentre un’affermazione ai sedicesimi varrebbe quota 653, al 90° posto virtuale. Una vittoria agli ...

Quante posizioni guadagna Matteo Arnaldi nel ranking ATP È già top100 a Madrid! E se vince ancora... OA Sport

Matteo Arnaldi, dopo aver superato le qualificazioni, ha battuto nel primo turno del tabellone principale dell’ATP Madrid 2023 l’altro qualificato transalpino Benoit Paire. Per il tennista italiano in ...Lo si è pensato dopo l'allontanamento dalla rete americana del più radicale dei suoi conduttori, Tucker Carlson, ma sembra una cosa improbabile, per varie ragioni ...