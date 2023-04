Qualiano | De Leonardis apre la sua campagna elettorale | in migliaia a Villa Blue Moon

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023), De: “Vogliamo andare oltre quello che abbiamo già fatto e fare di più grazie ai progetti già in cantiere per la città” “Oltre, di più!” è questo il claim scelto da Raffaele Deper la sua ricandidatura a sindaco dialle prossime elezioni del 14-15 maggio. “Vogliamo andare oltre quello che abbiamo già fatto e fare di più grazie ai progetti già in cantiere per la città”, spiega il primo cittadino a margine dell’evento per l’apertura della, tenutosi lunedì 24 aprile a. Inhanno partecipato alla manifestazione e tantissimi sono stati gli attestati di stima per il primo cittadino e per la sua squadra, una marea di persone ha voluto ...