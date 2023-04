Putin firma un decreto per varare una stretta sui beni di persone e società “ostili” alla Russia

... si sono riunite oggi a Roma, al Palazzo dei Congressi, per ladegli accordi nei settori del ... Volodymyr Zelensky , o del presidente russo, Vladimir, come anche alla luce di modifiche ...Vladimirha firmato un decreto per porre i beni di paesi ostili sotto "amministrazione controllata", in risposta al sequestro di proprietà russe all'estero. Il documento spiega che la decisione è stata ...Nel frattempo, a Mosca, Vladimirun decreto che introduce il controllo amministrativo temporaneo delle autorità sui beni di persone provenienti da Paesi ostili, in risposta alle sanzioni. ...

Ucraina: Putin firma decreto, beni Paesi ostili sotto 'amministrazione ... Il Dubbio

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per porre i beni di paesi ostili sotto «amministrazione controllata», ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 427. Tre aerei militari russi senza segnali sono stati intercettati da caccia tedeschi e Gb nello spazio aereo sopra il Baltico. Zelensky: "Evitare che lo stato t ...