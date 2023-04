Putiferio a Uomini e Donne | Elio Finisce Nella Bufera!

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Scontro di fuoco tra Tina Cipollari e il cavaliereServo nel corso dell’ultima puntata di. Sono volati insulti tra i due, con il cavaliere che alla fine, ha minacciato di querelare l’opinionista. Solo l’intervento di Maria De Filippi é riuscito a riportare la calma e ad evitare il peggio. Ecco cosa é successo! Scoppia il finimondo tra Tina e il cavalierepuntata diappena andata in onda, è scoppiato il finimondo quando al centro dello studio é stato chiamato il cavaliere. L’uomo è stato inizialmente attaccato perché ha mandato nuovi messaggi a Gemma, nonostante qualche settimana fa,aveva chiaramente detto alla dama di non voler intraprendere una relazione con lei. In puntata, ...

Ma la fretta di mettere 'i propri' e probabilmente la volontà di evitare di incrociare la ... Giuseppe Coccorullo, che si è scatenato un. "Sono senza parole - spiega la senatrice dei ...... perché sono glie le donne in vista che debbono dare il buon esempio. Allora, che fare per ... Non vorremmo che a proposito si scatenasse l'ennesimoA scatenare ilsarà l'interesse della dama verso il nuovo conoscente di Gemma, il signor ...e Donnee Donne, ex corteggiatrice diventa mamma: l'annuncio della nasc[...] Marianna ...

Uomini e Donne, scoppia il putiferio. Tina contro Elio: "Pezzo di m ... TorreSette

Riccardo Guarnieri ed Alessandro Vicinanza sono ai ferri corti Gli indizi social aumentano, ecco cosa sta accadendo.L’influencer Giulia Cavaglià è al centro di un vero putiferio in queste ore, a causa di un volo Vueling perso dalla ragazza. A intervenire è ora la giornalista Selvaggia Lucarelli, che non le ha manda ...