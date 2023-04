Psichiatri forensi | ' troppi pseudo-sani pericolosi | servono nuovi modelli'

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - "E' imprecisato il numero dei soggetti considerati '' che minacciano medici, infermieri, avvocati, magistrati, insegnanti, etc., ai quali non si riesce a fornire una risposta di cura o rieducazione. Non sono così 'malati' da poter essere sottoposti a Trattamentotario obbligatorio, che comunque dura una settimana e loro stessi non si ritengono 'malati' per sottoporsi volontariamente ad alcuna forma di trattamento. Tuttavia, non appaiono così '' da poter essere arrestati e custoditi in carcere senza un accertamentoco". Lo denuncia il presidente della Società italiana dia forense che, Enrico Zanalda, che dopo l'agguato mortale alla psichiatra di Pisa, Barbara Capovani, sollecita le Istituzioni a risposte concrete, a partire dal ...

'L'accesso nelle carceri, nelle case di lavoro o nelle Rems - prosegue il presidente degli- avviene solo successivamente a un reato grave. Vi è la necessità di strutture ...

Milano, 26 aprile 2023 – Preoccupazione e determinazione dalla Società Italiana di Psichiatria Forense sull'agguato mortale alla collega di Pisa per sollecitare le Istituzioni a risposte concrete.