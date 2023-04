Psichiatra uccisa | Seung non risponde né al pm né al gip

Gianluca Paul Seung il presunto killer dellaBarbara Capovani, aggredita mortalmente fuori dal Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Pisa, si è avvalso della facoltà di non rispondere stamani durante l'interrogatorio di garanzia.Donati gli organi dellaaggredita eda un suo ex paziente a ..., la zia del killer: 'Lo Stato adesso intervenga' Non smette di far discutere l'omicidio delladi Pisa , brutalmenteda un suo ex paziente. Barbara Capovani è stata ...

Barbara Capovani, il compagno della psichiatra uccisa a Pisa: «Le leggi sono inadeguate, lei voleva cambiarle» Corriere della Sera

Gianluca Paul Seung il presunto killer della psichiatra Barbara Capovani, aggredita mortalmente fuori dal Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Pisa, si è avvalso della facoltà di non rispondere ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Paul Seung, il presunto killer delal psichiatra Barbara Capovani. Questa mattina si è tenuto ...