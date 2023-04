Psichiatra uccisa | Seung non risponde al gip L’ultimo regalo di Barbara | dona un rene e salva un bimbo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Si è avvalso della facoltà di nonre. Gianluca Paul, il 35enne presunto assassino dellaCapovani, aggredita selvaggiamente a sprangate venerdì scorso all’uscita dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, non ha risposto alle domande nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Pisa. Lo hanno comunicato i suoi difensori, gli avvocati Andrea Pieri e Gabriele Parrini, all’uscita dal carcere ‘Don Bosco’ di Pisa. Dove si è svolto l’interrogatorio., il presunto assassino nonall’interrogatorio L’uomo è ritenuto il presunto autore dell’omicidio premeditato della, davanti all’ospedale Santa Chiara di Pisa, dove la dottoressa lavorava come responsabile dell’Unità di ...

Gianluca Paul Seung il presunto killer dellaBarbara Capovani, aggredita mortalmente fuori dal Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Pisa, si è avvalso della facoltà di non rispondere stamani durante l'interrogatorio di garanzia.PAOLO CREPET LoPaolo Crepet è intervenuto nella trasmissione 'L'Italia s'è desta' condotta da Gianluca Fabi e Roberta Feliziani su Radio Cusano Campus. Sul caso dellaa Pisa. 'Per chi fa il mio mestiere ...... così Unasam scrive in una lettera aperta a Simona Elmi, dirigente delegato dell'Unità Funzionale della Salute Mentale Adulti di Pisa, in merito alla morte dellaBarbara Capovani, ...

Barbara Capovani, il compagno della psichiatra uccisa a Pisa: «Le leggi sono inadeguate, lei voleva cambiarle» Corriere della Sera

Circola un video dell'arresto di notte a Torre del lago, in provincia di Lucca, di Gianluca Paul Seung, che sarebbe stato girato col telefonino dallo stesso assassino della dottoressa Barbara… Leggi ...13.55 Psichiatra uccisa, fermato non risponde Domenica all'Università di Pisa il ri- cordo di Barbara Capovani, la psichia- tra aggredita e uccisa da un ex pazien- te all'uscita del Servizio di diag ...