Psichiatra uccisa | l' arrestato non risponde all' interrogatorio I legali | È molto scosso

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gianluca Paul Seung, il trentacinquennecon l'accusa di aver aggredito ed ucciso laBarbara Capovani, è rimasto in silenzio durante l'di garanzia e secondo idifensivi è apparso "". Il sindaco di Pisa ha intanto proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali

13.55, fermato non risponde Domenica all'Università di Pisa il ricordo di Barbara Capovani, laaggredita eda un ex paziente all'uscita del Servizio di diagnosi e cura a ...La morte dellaBarbara Capovani,a Pisa da un suo ex paziente, ha sconvolto l'Italia intera e ha risvegliato anche la politica sul tema della salute mentale. Fonti della Lega di Matteo Salvini ...Gianluca Paul Seung il presunto killer dellaBarbara Capovani, aggredita mortalmente fuori dal Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Pisa, si è avvalso della facoltà di non rispondere stamani durante l'interrogatorio di garanzia.

Barbara Capovani, il compagno della psichiatra uccisa a Pisa: «Le leggi sono inadeguate, lei voleva cambiarle» Corriere della Sera

Gianluca Paul Seung, il trentacinquenne arrestato con l'accusa di aver aggredito ed ucciso la psichiatra Barbara Capovani, è rimasto in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia e secondo i legali ...La morte della psichiatra Barbara Capovani, uccisa a Pisa da un suo ex paziente, ha riaperto il dibattito sulla "legge Basaglia": va rivista