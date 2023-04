Pruzzo | «Alla società Inter la Coppa Italia conta zero! Paradosso»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 aprile 2023)convinto che lasia per l’, intesa come, un ‘porta ombrelli’. Poi individua due situazioni paradossali IMPORTANZA SCARSA ? In collegamento su Radio Radio, Robertosottostima laper l’: «La Juventusmolto su questa partita più dell’, che ha il pensiero di puntare ad entrare nelle prime quattro e ha anche una semifinale di Champions League da giocare. Questaè veramente il porta ombrelli,frega zero. A Inzaghi ovviamente puòre perché uscire aggraverebbe anche sulla sua situazione già in bilico. Da altre parti lo avrebbero ...