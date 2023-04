Probabili formazioni Inter-Juventus | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Partita di grande importanza per entrambe le squadre quella che si terrà stasera, alle ore 21.00, allo Stasio “San Siro” di Milano, tra l’di Simone Inzaghi e ladi Massimiliano Allegri per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’andata è finita 1-1, tra le polemiche scoppiate dopo l’esultanza di Romelu Lukaku e in queste settimane non si è mai sopito il chiasso dopo le espulsioni e la rissa avvenute a fine partita. Ad arbitrare questo delicatissimo match sarà Doveri della sezione di Roma 1. Le scelte degli allenatori Massimiliano Allegri nella gara contro il Napoli ha fatto riposare tre uomini che vorrà schierare dal primo minuto contro l’: Alex Sandro che torna nella difesa a tre, Fagioli a centrocampo e Di Maria dietro la prima punta, che dovrebbe essere Vlahovic. Simone Inzaghi ha operato a Empoli un ...