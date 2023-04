Probabili formazioni Fiorentina-Cremonese | semifinale ritorno Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ledididi. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 27 aprile nella cornice del Franchi. Si riparte dal 2-0 per i viola dell’andata. La partita potrà essere trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 oltre che in streaming su Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà la squadra finalista? Scopriamolo insieme. Un’impresa proibitiva forse per i grigiorossi, ma Ballardini ha abituato già alle sorprese in questa. Roma e Napoli lo sanno bene. Come la, dopo lo spavento in ...