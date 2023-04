Primo Maggio da incubo | Mario Giuliacci avverte gli italiani | cosa succederà

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 26 aprile 2023) SOCIAL. Il 1è alle porte e in molti si stanno chiedendo che tempo fa la prossima settimana. Ecco infatti che il meteo per il ponte della prossima festività è ancora tutto da vedere ma le previsioni parlano di instabilità e numerosi temporali ma non in tutta Italia. Ecco le zone più colpite. Leggi anche: L’arrivo del caldo è ufficiale, c’è la data: ecco le previsioni meteo diLeggi anche: Meteo, Italia senza tregua: le previsioni diMeteo 1: che tempo fa? Siete pronti per il ponte dell’1? Avete controllato il meteo? Dovreste farlo perché le previsioni potrebbero avere un peso sulle vostre vacanze. Secondo il colonnello, ci saranno condizioni meteo più stabili e asciutte ...